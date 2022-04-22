У бою з російськими окупантами в Попасній на Луганщині загинув місцевий військовий Віктор Ложка. Чоловік майже з перших днів війни захищав місто у складі батальйону Нацгвардії"Донбас".
Про трагедію повідомив редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов в Facebook.
Віктор Ложка був справжнім місцевим патріотом. У складі батальйону "Донбас" чоловік воював на сході ще в 2014-2016 роках.
Коли ж почалося повномасштабне вторгнення ворожої армії рф, житель Попасної закрив свій магазин і пішов у військкомат. Він прагнув організувати тероборону, проте її там "чомусь створювати ніхто не планував". Тоді Віктор знову став на службу в рідний підрозділ.
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Він говорив, що ситуація в Попасній складна, але українські сили стоять на обороні і не здадуть місто. За його словами, військові путінської армії, які складалися у більшості з мобілізованих жителів ОРДЛО, несли значні втрати. Це він називав заслугою своїх бойових товаришів-професійних хлопців-військових.
"Це був патріот свого міста, Патріот України, людина честі і справи, справжній герой Донбасу", – підкреслив Бутусов.
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