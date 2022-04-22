Йдеться про капелана Василя Вірозуба, який знаходився на підступно захопленому росіянами на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну катері "Сапфір".

Один з українських капеланів, який на рятувальному катері "Сапфір" відправився на острів Зміїний, щоб забрати тіла прикордонників і був захоплений в полон російськими окупантами, досі залишається в неволі.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Його, на відміну від полонених прикордонників та інших священиків, яких обміняли, звільнити не вдалося. Рашисти застосовують до чоловіка тортури.

"Він є в списках, але його не віддають. Він там піддається знущанням, тортурам, наскільки нам відомо зі слів тих людей, які були разом з ним",- сказав голова ПЦУ .

Йдеться про капелана Василя Вірозуба, який знаходився на підступно захопленому росіянами на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну катері "Сапфір". Рятувальники і група священиків вирушили на острів Зміїний, щоб забрати тіла його захисників, яких тоді всі вважали загиблими. Але потрапили в полон до рашистів.

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