У Службі безпеки України застерігають про провокації окупантів на свято Великодня.

Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень, адже ворог може влаштувати провокації. Про це повідомляють в СБУ.

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих в період Великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином, росЗМІ вже готують основу для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об'єднань", - йдеться в повідомленні СБУ.

Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тому закликаємо українців бути особливо пильними в цей період".

Зазначено, що Служба безпеки України і Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно, проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні йде війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об'єктів, зазначає СБУ.

У зв'язку з цим віруючим настійно рекомендують утриматися від масових скупчень в культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також громадян просять дотримуватися правил комендантської години, встановлені цивільними адміністраціями кожного регіону.

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