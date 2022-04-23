Про те, як ЗСУ змусили ворога в терміновому порядку змінювати плани по війні в Україні, розповів у програмі «Форпост «Київ» командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сірський.

За його словами, росіяни на повному серйозі розраховували на успішний бліцкриг: взяти Київ передбачалося за два дні і без особливих зусиль. Однак, в Україні ворог зіткнувся з по-справжньому героїчним опором захисників.

"Ворог зазнав великих втрат. І це змусило його змінити плани, тому що у них завдання було - Київ, урядовий квартал. Ну і таким чином домогтися швидкої і легкої перемоги", - розповів Сірський.

Він зазначив, що сили противника після понесених втрат були деморалізовані. Через це російському командуванню довелося швидко змінювати плани бойових дій.

"Війна пішла в зовсім іншому напрямку, вона затягнулася. Він (ворог. – ред.) морально був не готовий. Ну і ми бачимо зараз переформатування і війни в цілому, і порядку її проведення. Тому наше завдання-витримати і перемогти", - підкреслив Сірський.

Нагадаємо, ЗСУ влучним ударом "забили" три танки окупантів, відео.

Як повідомляла Politeka, українські захисники побачили хороший знак на своїх позиціях, відео.

Також Politeka писала, що вперше з початку вторгнення рф українські захисники почали навчатися в Британії.