Про те, як ЗСУ змусили ворога в терміновому порядку змінювати плани по війні в Україні, розповів у програмі «Форпост «Київ» командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сірський.
За його словами, росіяни на повному серйозі розраховували на успішний бліцкриг: взяти Київ передбачалося за два дні і без особливих зусиль. Однак, в Україні ворог зіткнувся з по-справжньому героїчним опором захисників.
"Ворог зазнав великих втрат. І це змусило його змінити плани, тому що у них завдання було - Київ, урядовий квартал. Ну і таким чином домогтися швидкої і легкої перемоги", - розповів Сірський.
Він зазначив, що сили противника після понесених втрат були деморалізовані. Через це російському командуванню довелося швидко змінювати плани бойових дій.
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"Війна пішла в зовсім іншому напрямку, вона затягнулася. Він (ворог. – ред.) морально був не готовий. Ну і ми бачимо зараз переформатування і війни в цілому, і порядку її проведення. Тому наше завдання-витримати і перемогти", - підкреслив Сірський.
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