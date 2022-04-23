О том, как ВСУ заставили врага в срочном порядке менять планы по войне в Украине, рассказал в программе «Форпост «Киев» командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский.

По его словам, россияне на полном серьезе рассчитывали на успешный блицкриг: взять Киев предполагалось за два дня и без особых усилий. Однако, в Украине враг столкнулся с по-настоящему героическим сопротивлением защитников.

«Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была - Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорой и легкой победы», - рассказал Сирский.

Он отметил, что силы противника после понесенных потерь были деморализованы. Из-за этого российскому командованию пришлось быстро менять планы боевых действий.

«Война пошла в совершенно другом направлении, она затянулась. Он (враг. – ред.) морально был не готов. Ну и мы видим сейчас переформатирование и войны в целом, и порядка ее проведения. Поэтому наша задача – выдержать и победить», - подчеркнул Сирский.

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