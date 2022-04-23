Російським військам вдалося трохи просунутися на запорізькому та Ізюмському напрямку. Про це радник керівника офісу Президента Олексій Арестович сказав в ефірі каналу "Фейгін Live".

Арестович розповів, що кілометрове просування абсолютно не відповідає заявленим цілям військової операції. Загальна обстановка не змінюється. Їм не вдається перевести тактичний наступ навіть в тактичний успіх.

Російським військам за останню добу вдалося трохи просунутися: "ситуація за останню добу трошки змінилася. Вдалося російським військам трохи просунутися на запорізькому напрямку, буквально на пару кілометрів, і трохи на Ізюмському," - сказав Арестович.

За його словами, російські війська взяли село Лозове в Харківській області і ще одне невелике село в напрямку Гуляй поля.

При цьому він зазначив, що це "кілометрові бої", які не відповідають заявленим Росією цілям опрерації, тим більше для 5-6 дня її розвитку.

Ми також писали, російські загарбники вивели з кримської бази у відкрите море чотири підводні човни.

"Ніч пройшла в Одесі та області без обстрілів, хоч і з сигналами повітряної тривоги. Сили оборони надійно контролюють ситуацію, а також здійснюють контрдиверсійну роботу... знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу «Калібр». Тому ймовірність нанесення ракетних ударів залишається високою", - зазначив Братчук.