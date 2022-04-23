Російські окупанти втратили ще один корабель.
Про це повідомляє військовий аналітик Олександр Коваленко.
Так, під час переходу патрульного корабля проекту 22460 "Расул Гамзатов" внутрішніми водними шляхами (Волго-Донський канал) з акваторії Каспійського в Азовське море, для посилення морського угруповання окупантів, буксир, який забезпечував перехід даного ПСКР, пошкодив елементи гвинто-рульової групи корабля.
За підсумком пошкоджень виведена з ладу ліва лінія валів і вигнута лопать лівого гвинта. На сьогоднішній день у росіян відсутні в наявності запасні частини для проведення екстрених ремонтних робіт.
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Таким чином, корабель знаходиться на безславній якірній стоянці в порту Азов (Ростовська область).
"Тут я навіть не знаю, як цю втрату кваліфікувати. З одного боку #ценеми, а з іншого корабель отримав пошкодження прямуючи брати участь у війні проти України, а тому – втрата все-таки в рамках саме бойових дій. Нехай і самостріл", - коментує Олександр Коваленко.
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