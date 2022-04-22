Никита Ельшов, которому еще нет 20 лет, рассказал, что "добил" заблокированных украинцев.

Российский военный в телефонном разговоре с матерью похвастался, как убивает украинцев и признался в потерях. Женщина поддержала действия сына и никоим образом не осудила их. Перехваченный телефонный разговор появился в сети.

Из очередного перехвата становится понятным что оккупанты уничтожают даже тех людей, которые оказались в "ловушке" под завалами.

Журналистам удалось установить личности российского солдата, который похвастался убийством украинцев. Так Никита Ельшов, которому еще нет 20 лет, рассказал, что "добил" заблокированных украинцев.

"Да вот вчера: выпустите нас, спасите нас. Из подвала кричали. Да конечно, гранату им туда в подвал и все", – хвалится солдат кремля.

По словам парня он спит с оружием в руках, а несколько военных из его подразделения получили травмы и теперь вернутся домой. Солдат уверен, что им должны выплатить по миллионы рублей. Но уже сейчас известно, что многие выжившие рашисты жалуются, что им ничего не платят.

Напомним, Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже в 2024 году.

Как сообщала Politeka, Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины.

Также Politeka писала, что в РФ проговорились о больших потерях в Украине.