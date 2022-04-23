ЗСУ скоро отримають нові «пасочки» і привітають окупантів.
Про це в ефірі телемарафону сказав міністр оборони Олексій Резніков.
На запитання журналіста, чи має вже міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони мають дуже допомогти українським Збройним силам.
«Нові пасочки ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові пасочки для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використають проти ворога», — сказав він.
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Нагадаємо, Росія втратила ще один корабель: "Направлявся на війну з Україною".
Крім того, ЗСУ знищили пункт з офіцерами Росії, їхня доля сумна.
Як повідомляла Politeka, Резніков звинуватив ООН у потуранні злочинам Росії.