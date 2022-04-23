ВСУ скоро получат новые «пасочки» и поздравят оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр обороны Алексей Резников.

На вопрос журналиста, имеет ли министр кулич к Пасхе, министр ответил, его "пасочки" поступают регулярно и они должны очень помочь украинским Вооруженным силам.

"Новые куличики мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые пасочки для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага», — сказал он.

Напомним, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Кроме того, ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна.

Как сообщала Politeka, Резников обвинил ООН в попустительстве преступлениям рф.