Як пише Politeka.net, українці вже 59-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Найскладнішою ситуацією залишається в Маріуполі, де окупанти оточили" Азовсталь " з нашими захисниками. Сьогодні, 23 квітня, стало відомо, що медик Нацгвардії Олена Кушнір загинула на "Азовсталі", передає "оперативний ЗСУ".
"У Маріуполі на заводі "Азовсталь" загинула 30-річна Олена Кушнір (Новицька).
Медична інструктор Національної гвардії нещодавно виступила з відеозверненням, в якому просила дати можливість вивезти поранених і поховати загиблих захисників міста", - зазначено в публікації.
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