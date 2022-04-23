Планова евакуація з Маріуполя була зірвана окупантами, вони поспішили звинуватити в цьому українську сторону. Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко .

На евакуацію зібралися близько 200 маріупольців, до яких згодом під'їхали російські військові і наказали розходитися, тому що "зараз буде обстріл".

"Об 11 годині біля ТЦ "Порт-Сіті" зібралося не менше 200 маріупольців, які чекали евакуації в Запоріжжі. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитися, тому що"зараз буде обстріл". Автобуси так і не були подані для навантаження», - пише Андрющенко.

Додамо, що при цьому окупанти, порушуючи права, подали автобуси в 200 метрах від узгодженої точки евакуації і не дали людям права вибору, вони відвезли громадян на окуповану територію. У відповідь на питання, " чому так?", прозвучала відповідь, що"націоналісти обстріляли точку евакуації". Зазначимо, це вже не перший спланований зрив евакуації і спроба звинуватити у своїх же обстрілах українську сторону.

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