Як повідомляє BBC, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Чернігові, через дії окупантів, приблизна кількість загиблих перевалила за 700 осіб. І це тільки мирні жителі. Інформацію підтверджує і секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

Видання BBC зазначає, що на міських кладовищах дуже багато свіжих могил, на деяких з них залишені квіти і лампадки. Місця поховань позначені табличками із зазначенням імен, а також дат народження і смерті.

Раніше ми писали, що рятувальники розібрали всі завали будівель в Бородянці Київської області. Про це повідомив в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко.

"На сьогодні розібрали всі завали. Знищено повністю 8 багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджені частково. На території нашої громади знищені приватні будинки-близько 500 будинків знищені повністю, частково зруйновані або зазнали поразок ще близько 450 будинків", - розповів Єрко.

Нагадаємо, "Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить": після відсічі ЗСУ окупантам вже страшно бути навіть в тилу.

Як повідомляла Politeka, "Кожен мешканець-це партизан. Чекай!": у Мелітополі мирні жителі почали "полювання" на окупантів.

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