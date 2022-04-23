Как сообщает BBC, с начала полномасштабного вторжения россии в Чернигове, из-за действий оккупантов, примерное число погибших перевалило за 700 человек. И это только мирные жители. Информацию подтверждает и секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

Издание BBC отмечает, что на городских кладбищах очень много свежих могил, на некоторых из них оставлены цветы и лампадки. Места захоронений обозначены табличками с указанием имен, а также дат рождения и смерти.

Ранее мы писали, что спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области. Об этом сообщил и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

"На сегодня разобрали все завалы. Уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью, частично разрушены или потерпели поражений еще около 450 домов", - рассказал Ерко.

Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.

Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.

Также Politeka писала, что "Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории.