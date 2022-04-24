Українські військові звільнили від російських окупантів ще вісім населених пунктів у Херсонській області, а також відбили низку штурмів загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

"Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що війська РФ намагалися активізуватися в Херсонській області напередодні організації на тимчасово окупованих територіях регіону фейкового "референдуму".

"Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито", – розповіли у командуванні

Накопичення живої сили і техніки ворога в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневої поразки нашими підрозділами. У підсумку окупанти зі значними втратами відійшли у бік Чорнобаївки.

"Загальні втрати противника складають 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники", –йдеться у зведенні про ситуацію на південних рубежах оборони.

Також, у британській розвідці назвали провалом слова Шойгу про "нові способи ведення бою".

Як повідомляла Politeka, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".

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