Украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отбили ряд штурмов захватчиков.

Об этом сообщает пресслужба Воздушного командования "Юг".

"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".

"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отбито", - рассказали в командовании

Накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское претерпело огневого поражения нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.

"Общие потери противника составляют 74 рашисти и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчики", –говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.

Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".

Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.