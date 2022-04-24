Украинские военные освободили от российских оккупантов еще восемь населенных пунктов в Херсонской области, а также отбили ряд штурмов захватчиков.
Об этом сообщает пресслужба Воздушного командования "Юг".
"Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что войска РФ пытались активизироваться в Херсонской области накануне организации на временно оккупированных территориях региона фейкового "референдума".
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"Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой также оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отбито", - рассказали в командовании
Накопление живой силы и техники врага в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское претерпело огневого поражения нашими подразделениями. В итоге оккупанты со значительными потерями отошли в сторону Чернобаевки.
"Общие потери противника составляют 74 рашисти и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчики", –говорится в сводке о ситуации на южных рубежах обороны.
Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".
Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".
Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.