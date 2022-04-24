Вночі з 23-го на 24 число стало відомо, що в Мелітополі викрали консула Болгарії. Про це в ефірі національного марафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в'язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів-у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що в Мелітополі викрали почесного консула Болгарії», - розповів мер Мелітополя.

Він поінформував, що на даний момент жителів міста не випускають вже чотири дні і не дають їм виїхати в бік Запоріжжя.

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