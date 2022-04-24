Вночі з 23-го на 24 число стало відомо, що в Мелітополі викрали консула Болгарії. Про це в ефірі національного марафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Мелітополь, Іван Федоров

"Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в'язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів-у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої. Кілька годин тому стало відомо, що в Мелітополі викрали почесного консула Болгарії», - розповів мер Мелітополя.

Він поінформував, що на даний момент жителів міста не випускають вже чотири дні і не дають їм виїхати в бік Запоріжжя.

прапор України, Війна, руїни, Київська область

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Ми писали, після великодньої ночі Київ повертає комендантську годину з 22: 00 до 05: 00. Минула ніч у столиці пройшла спокійно.

"Місто продовжує жити в режимі воєнного стану. Жителі отримують всі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торгові заклади та інші. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва працює Дарницький, Північний і південний мости", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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