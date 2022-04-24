Ночью с 23-го на 24 число стало известно, что в Мелитополе похитили консула Болгарии. Об этом в эфире национального марафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии», - рассказал мэр Мелитополя.

Он проинформировал, что на данный момент жителей города не выпускают уже четыре дня и не дают им уехать в сторону Запорожья.

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