Ночью с 23-го на 24 число стало известно, что в Мелитополе похитили консула Болгарии. Об этом в эфире национального марафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии», - рассказал мэр Мелитополя.
Он проинформировал, что на данный момент жителей города не выпускают уже четыре дня и не дают им уехать в сторону Запорожья.
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Мы писали, после пасхальной ночи Киев возвращает комендантский час с 22:00 до 05:00. Минувшая ночь в столице прошла спокойно.
"Город продолжает жить в режиме военного положения. Жители получают все коммунальные услуги, работает общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
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