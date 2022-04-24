Протягом тижня українська армія відбила численні атаки військ РФ на Донбасі. А низький моральний дух російських загарбників знижує ефективність їхнього наступу.

Про це свідчать дані британської розвідки, які оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що потужний українських спротив завдав значних втрат російським військам.

"Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Попри те, що РФ домоглася певних територіальних успіхів, український опір був сильним на всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди", – поінформували в британській розвідці.

У повідомленні наголошується, що низький моральний дух російських загарбників, а також обмежений час, який був відведений на відновлення, переоснащення і реорганізацію військових сил РФ після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії.

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