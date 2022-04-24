В течение недели украинская армия отразила многочисленные атаки войск РФ на Донбассе. А низкий моральный дух русских захватчиков снижает эффективность их наступления.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, которые обнародовало Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что мощное украинское сопротивление нанесло значительные потери российским войскам.

"На этой неделе Украина отбила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Несмотря на то, что РФ добилась определенных территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным на всех направлениях и нанесло российским силам значительный ущерб", – проинформировали в британской разведке.

В сообщении отмечается, что низкий моральный дух русских захватчиков, а также ограниченное время, отведенное на восстановление, переоснащение и реорганизацию военных сил РФ после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России.

Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".

Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.