20 кораблів і підводних човнів російських окупантів у Чорному морі загрожують Україні ракетними обстрілами. Про це повідомляти оперативне командування "Південь" на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Серед помічених кораблів є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр", повідомляють у зведенні.

"Блокуючи судноплавство, проводячи виявлення надводної обстановки і повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України», – повідомляє оперативне командування.

У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Також окупанти проводять розкриття надводної обстановки, повітряну розвідку і несуть загрозу ракетного удару майже по всій Україні.

Олексій Арестович спрогнозував, коли Україна матиме суттєву перевагу над РФ, і повідомив, що для цього потрібно. Завдяки поставкам озброєння від союзників до кінця травня-початку червня Україна матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.

"Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - зазначив співрозмовник.

Також після відсічі ЗСУ окупантам вже страшно бути навіть в тилу.

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