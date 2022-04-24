20 кораблів і підводних човнів російських окупантів у Чорному морі загрожують Україні ракетними обстрілами. Про це повідомляти оперативне командування "Південь" на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Серед помічених кораблів є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр", повідомляють у зведенні.
"Блокуючи судноплавство, проводячи виявлення надводної обстановки і повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України», – повідомляє оперативне командування.
У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Також окупанти проводять розкриття надводної обстановки, повітряну розвідку і несуть загрозу ракетного удару майже по всій Україні.
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Олексій Арестович спрогнозував, коли Україна матиме суттєву перевагу над РФ, і повідомив, що для цього потрібно. Завдяки поставкам озброєння від союзників до кінця травня-початку червня Україна матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.
"Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - зазначив співрозмовник.
Також після відсічі ЗСУ окупантам вже страшно бути навіть в тилу.
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