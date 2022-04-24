Окупанти всю ніч вели обстріл по житлових кварталах, не давали людям навіть помолитися на Великдень. Про це передавати голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що окупанти здійснюють масове руйнування житлових будинків по всій області.Бої в Рубіжному і Попасній тривають, кількість жертв уточнюється. Також окупанти активізували наступальні та штурмові дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог привів понтонні переправи через річку Красна.

"Росіяни вітали зі святом всю ніч. Бої в Рубіжному та Попасній тривають. Масове руйнування житлових будинків по всій області. Число жертв уточнюється", - написав Гайдай.

Глава ОВА повідомив, обстріли не вщухають і російські війська поливають вогнем всі підконтрольні Україні населені пункти Луганської області.

Ми писали, життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти в цей великодній ранок. За його словами, будинок на вулиці Миру, де жила їхня сім'я, був зруйнований, дівчатка 14 і 5 років загинули.

"За злочини, які творять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення ні від Бога, ні від людей. Бережіть життя своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири і будинки, є найвищою цінністю. Все зруйноване відновимо. Головне-зупинити орду. А цивільним-вижити", - підкреслив Кириленко.

Також у британській розвідці назвали провалом слова Шойгу про "нові способи ведення бою".

Як повідомляла Politeka, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".

Також Politeka писала, що Українські захисники звільнили населені пункти під Харковом: війська окупантів вибиті.