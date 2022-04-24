Оккупанты всю ночь вели обстрел по жилым кварталам, не давали людям даже помолиться на Пасху. Об этом
Он отметил, что оккупанты совершают массовое разрушение жилых домов по всей области.Бои в Рубежном и Попасной продолжаются, число жертв уточняется. Также оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях.
На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная.
"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – написал Гайдай.
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Глава ОВА сообщил, обстрелы не утихают и российские войска поливают огнем все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.
Мы писали, жизни двух детей из Очеретинской общины забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. По его словам, дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.
«За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения ни от Бога, ни от людей. Берегите жизнь свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является наивысшей ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное-остановить орду. А гражданским-выжить", - подчеркнул Кириленко.
Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".
Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".
Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.