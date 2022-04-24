Оккупанты всю ночь вели обстрел по жилым кварталам, не давали людям даже помолиться на Пасху. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что оккупанты совершают массовое разрушение жилых домов по всей области.Бои в Рубежном и Попасной продолжаются, число жертв уточняется. Также оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях.

На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная.

"Россияне поздравляли с праздником всю ночь. Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области. Число жертв уточняется", – написал Гайдай.

Глава ОВА сообщил, обстрелы не утихают и российские войска поливают огнем все подконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.

Мы писали, жизни двух детей из Очеретинской общины забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. По его словам, дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.

«За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения ни от Бога, ни от людей. Берегите жизнь свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является наивысшей ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное-остановить орду. А гражданским-выжить", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".

Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.