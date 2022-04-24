Фахівці радіоелектронної боротьби 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка посадили російський безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Вартість такої "пташки" - близько $100 000. Окупаційні війська постійно застосовують такі безпілотні літальні апарати для розвідки та коригування вогню артилерії по українських позиціях.

"Робота нашими фахівцями виконана ювелірна-безпілотник залишився цілий і неушкоджений. Ми ж не росіяни якісь, і не Варвари, щоб знищувати все підряд.

А після нашої перемоги ця мила "пташка" точно займе почесне місце в музеї поруч з іншими нашими трофейними експонатами " - помічають у командуванні.

Повідомлялося, волонтер з Лисичанська Ольга Сергєєва померла в лікарні в Дніпрі.

15 квітня Ольга разом з чоловіком Андрієм потрапили під обстріл, доставляючи гуманітарну допомогу. Андрій загинув відразу, а за життя жінки до цього дня боролися кращі лікарі Дніпра.

"Серце Ольги зупинилося 23 квітня. Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирні, добрі, позитивні. Вічна пам'ять... - написав у повідомлення Сергій Гайдай.

Також у британській розвідці назвали провалом слова Шойгу про "нові способи ведення бою".

Як повідомляла Politeka, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".

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