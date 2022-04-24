Специалисты радиоэлектронной борьбы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка посадили российский беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на странице в социальной сети Фейсбук.

Стоимость такой «птички» – около $100 000. Оккупационные войска постоянно применяют такие беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огня артиллерии по украинским позициям.

«Работа нашими специалистами проделана ювелирная – беспилотник остался цел и невредим. Мы же не россияне какие-нибудь, и не варвары, чтобы уничтожать все подряд.

А после нашей Победы эта милая «птичка» точно займет почетное место в музее рядом с другими нашими трофейными экспонатами» - подмечают в командовании.

Сообщалось, волонтер из Лисичанска Ольга Сергеева умерла в больнице в Днепре.

15 апреля Ольга вместе с мужем Андреем попали под обстрел, доставляя гуманитарную помощь. Андрей погиб сразу, а за жизнь женщины до этого дня боролись лучшие врачи Днепра.

"Сердце Ольги остановилось 23 апреля. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирные, добрые, позитивные. Вечная память... - написал в сообщение Сергей Гайдай.

Напомним, Идет не по плану: в британской разведке назвали провалом слова Шойгу о "новых способах ведения боя".

Как сообщала Politeka, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Также Politeka писала, что Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.