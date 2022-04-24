Місце, де знаходяться наші цивільні і військові, засипають важкими авіабомбами.

Окупанти продовжують без зупинки атакувати Маріупольську Азовсталь. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у Twitter 24 квітня.

"Великдень 2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує Маріупольську"Азовсталь". Місце, де знаходяться наші цивільні і військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією і інтенсивно концентрують сили і техніку для штурму. Хто там віддав наказ"не штурмувати"?"- написав Подоляк.

Він запропонував подумати окупантам про залишки репутації.

"Для цього необхідні всього три "маріупольських кроки": 1) проголосити реальне "Великоднє перемир'я" над Маріуполем; 2) негайно дати гумкоридор для цивільних; 3) погодитися на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових", – заявив радник.

Також фахівці радіоелектронної боротьби 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка посадили російський безпілотник "Орлан-10". Вартість такої "пташки" - близько $100 000.

"Робота нашими фахівцями виконана ювелірна-безпілотник залишився цілий і неушкоджений. Ми ж не росіяни якісь, і не Варвари, щоб знищувати все підряд.

А після нашої перемоги ця мила "пташка" точно займе почесне місце в музеї поруч з іншими нашими трофейними експонатами " - помічають у командуванні.

Також після відсічі ЗСУ окупантам вже страшно бути навіть в тилу.

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