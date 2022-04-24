Оккупанты продолжают без остановки атаковать мариупольскую Азовсталь. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 24 апреля.
"Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – написал Подоляк.
Он предложил подумать оккупантам об остатках репутации.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Одессит потерял жену и трехмесячную дочку: "Родненькие мои, вы в наших сердцах"
Широкомасштабное наступление невозможно: Бутусов рассказал, что сейчас задумали орки
"Зажигательный украинский привет": ВСУ направили на базу "кадыровцев" мощный ответный удар
"Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": 1) провозгласить реальное "пасхальное перемирие" над Мариуполем; 2) немедленно дать гумкоридор для гражданских; 3) согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", – заявил советник.
Также специалисты радиоэлектронной борьбы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка посадили российский беспилотник "Орлан-10". Стоимость такой «птички» – около $100 000.
«Работа нашими специалистами проделана ювелирная – беспилотник остался цел и невредим. Мы же не россияне какие-нибудь, и не варвары, чтобы уничтожать все подряд.
А после нашей Победы эта милая «птичка» точно займет почетное место в музее рядом с другими нашими трофейными экспонатами» - подмечают в командовании.
Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.
Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.
Также Politeka писала, что "Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории.