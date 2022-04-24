Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами.

Оккупанты продолжают без остановки атаковать мариупольскую Азовсталь. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 24 апреля.

"Пасха 2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?" – написал Подоляк.

Он предложил подумать оккупантам об остатках репутации.

"Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": 1) провозгласить реальное "пасхальное перемирие" над Мариуполем; 2) немедленно дать гумкоридор для гражданских; 3) согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", – заявил советник.

Также специалисты радиоэлектронной борьбы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка посадили российский беспилотник "Орлан-10". Стоимость такой «птички» – около $100 000.

«Работа нашими специалистами проделана ювелирная – беспилотник остался цел и невредим. Мы же не россияне какие-нибудь, и не варвары, чтобы уничтожать все подряд.

А после нашей Победы эта милая «птичка» точно займет почетное место в музее рядом с другими нашими трофейными экспонатами» - подмечают в командовании.

Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.

Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.

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