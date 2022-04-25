Російські окупанти повністю блокують виїзд з Мелітополя та інших міст, щоб провести "мобілізацію" серед місцевих чоловіків.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, у тому числі свободу пересування. Про це повідомив спікер Запорізької обласної Військової адміністрації полковник ЗСУ Іван Ареф'єв.

Зокрема, в Мелітополі поширюють інформацію, що окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 Квітня в'їзд і виїзд з тимчасово окупованого Криму. Рішення прийнято, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з подальшим маршрутом до Грузії, Польщі, країн Прибалтики.

Раніше стало відомо, що рашисти і співробітники ФСБ шукають людей призовного віку на окупованих територіях. Саме місцеві жителі повинні поповнити склад бойових підрозділів окупантів на найбільш критичних напрямках. Ці дії проводяться примусово-незважаючи на те, що українське населення висловлює чітку проукраїнську позицію.

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