Росія має три сценарії воєнних дій на території України, і розроблялися вони заздалегідь. Про це розповів в ефірі Радіо НВ Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс-Україна.

Один з тих сценаріїв передбачав захоплення півдня України.

«Я ще в середині січня цього року чув від однієї людини, яка мала інформацію з Кремля, що захоплення Півдня України з метою, як сказала ця людина, «відрізати» Україну від Чорного моря, була сценарієм № 2, який розроблявся, ще раз підкреслю, в січні, а не прямо на ходу. Мета — відрізати Україну від моря, не захопити території, там само собою, а просто залишити Україну без Чорного моря. От на це все і йде, і все, що відбувається зараз, — це реалізація цього сценарію. Чи вдасться він, чи ні, — це інша річ. Сумніви, до речі, навіть тоді у січні, наскільки я пам’ятаю, у людей у Москві були», - зазначив Мартиненко.

За його словами, перший сценарій Кремля стосувався захоплення сходу України, а другий – Києва.

«Перший сценарій — це були Донецька і Луганська області, другий — пІвдень і третій — атака на Київ, вона, як відомо, не вдалася, а от цей другий сценарій реалізується», - сказав Мартиненко.

Також Мартиненко додав, що наразі в Росії не думають про майбутнє захоплених територій.

«Їх зараз мало цікавить, що там буде на Херсонщині, звідти вже вивозиться зерно до Криму, вивозиться все. Що там буде в майбутньому, я думаю, що на перспективу ніхто зараз у Росії взагалі не думає, всі питання вирішуються тут і зараз. От треба захопити території - треба, що з ними потім робити — це вже інша річ, життя покаже. Хто туди буде їхати, завозити людей із Сибіру, а їх відправляти до Сибіру чи ні, — ще раз підкреслюю, я думаю, що зараз про це взагалі ніхто не думає. Зараз іде логіка війни, захопити якомога більше територій. Немає плану, стратегія закінчилася 24 лютого», - сказав гендиректор Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, окупанти знову запустили ракети по Одесі: голова ОДА повідомив подробиці

Також Politeka повідомляла, що намагалися наступати на Запоріжжі: ЗСУ жорстко зустріли ворога, подробиці від Генштабу

А ще Politeka писала, що окупанти обговорили наступ на Донбас