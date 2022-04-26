Окупанти можуть планувати вибухи на дамбі Карлівського водосховища Донецької області з метою нових провокацій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У кількох пропагандистських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінювали дамбу. Пропагандисти повідомляють, що у разі її підриву в зоні затоплення знаходитимуться 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб.

«У той же час, з посиланням на Міноборони РФ, пропагандисти повідомляють, що у разі підриву дамби в зоні затоплення знаходитимуться 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб» - додають у заяві.

Ми писали, на Харківщині 25 квітня внаслідок російських обстрілів загинув відомий вчений і альпініст Леонід Гамбаров. Крім того, він був доктором технічних наук, професором інституту інформатики та управління НАН України.

Про його загибель передавати Харківський альпініст, головний тренер збірної України зі скелелазіння-Геннадій Копійка.

Також жителі окупованої Харківщини збентежили загарбників.

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