Окупанти можуть планувати вибухи на дамбі Карлівського водосховища Донецької області з метою нових провокацій. Про це повідомляє
У кількох пропагандистських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінювали дамбу. Пропагандисти повідомляють, що у разі її підриву в зоні затоплення знаходитимуться 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб.
«У той же час, з посиланням на Міноборони РФ, пропагандисти повідомляють, що у разі підриву дамби в зоні затоплення знаходитимуться 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч осіб» - додають у заяві.
Арестович розповів, коли Україна матиме явну перевагу над рашистами: "Не зможуть наступати"
Україна зможе відкрити другий фронт: названо терміни найважливіших боїв у "другій фазі"
Виснажені Маріуполем: у британській розвідці повідомили про стан і проблеми окупантів
Окупантів женуть з Миколаєвщини, ВСУ звільняють населені пункти один за одним: нові дані
"Крутіше Чорнобаївки": ЗСУ знищили пункт з офіцерами рф, їх доля сумна
Ми писали, на Харківщині 25 квітня внаслідок російських обстрілів загинув відомий вчений і альпініст Леонід Гамбаров. Крім того, він був доктором технічних наук, професором інституту інформатики та управління НАН України.
Про його загибель передавати Харківський альпініст, головний тренер збірної України зі скелелазіння-Геннадій Копійка.
Також жителі окупованої Харківщини збентежили загарбників.
Як повідомляла Politeka, орки продовжують обстріли Харкова та області
Також Politeka писала, орки обстріляли Харківську область, серед постраждалих опинилися мати з дитиною.