У Бучі російські військові, яких путін відправив на війну проти України, цілеспрямовано вбивали мирних людей за складеними списками. Вбивали цивільних жителів Бучі путінські армійці згідно зі списками, які вони складали спільно з місцевими зрадниками. Про це мер Бучі Анатолій Федорук розповів у коментарі телеканалу CBC.

За його словами, саме колаборанти вказували імена та адреси місцевих жителів.

"Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина", — сказав Федорук.

Він також розповів, що в списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

"Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживала, політиків. Слава Богу вдалося, з тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони задовольнялися тими, хто залишився", - додав Федорук.

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