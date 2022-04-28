Окупанти вже зігнали на Донбас багато техніки та особового складу для наступу. Про це розповів голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю Наташі Влащенко.

Зафіксовані випадки, коли через відмову воювати на боці Росії жителів окупованих територій Луганської області розстрілювали. Так, Гайдай розповів, що серед мобілізованих росіянами у другу хвилю – чоловіки віком від 18 до 65 років.

"Окупанти використовують їх для розвідки військової ситуації боєм, під час чого вони гинуть. Окупанти кидають тільки-що мобілізованих, щоб промацати слабкі місця", - розповів Гайдай.

Фактично, на Луганщині не залишилося чоловіків. Це не перебільшення, коли кажуть, що їх хапають на вулицях, одягають військову форму і кидають воювати.

"Їх кидають, як гарматне м'ясо в м'ясорубку. Якщо у них плани здатися в полон, їм це важко зробити, тому що ззаду стоять загороджувальні загони. Попереду-наші хлопці, які не знають, з якими намірами йде до них людина».

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В одному з сіл у Синельниківському районі місцева мешканка одягла заборонену "георгіївську" стрічку і агітувала жителів за "русский мир". Це не сподобалося односельцям і вони викликали поліцію, жінку затримали.

Крім того стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта.

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