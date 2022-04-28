Оккупанты уже согнали на Донбасс много техники и личного состава для наступления. Об этом рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в интервью Наташе Влащенко.

Зафиксированы случаи, когда из-за отказа воевать на стороне России жителей оккупированных территорий Луганской области расстреливали. Так, Гайдай рассказал, что среди мобилизованных россиянами во вторую волну – мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

«Оккупанты используют их для разведки военной ситуации боем, во время чего они погибают. Оккупанты бросают только-что мобилизованных, чтобы прощупать слабые места», – рассказал Гайдай.

Фактически, на Луганщине не осталось мужчин. Это не преувеличение, когда говорят, что их хватают на улицах, одевают военную форму и бросают воевать.

«Их бросают, как пушечное мясо в мясорубку. Если у них планы сдаться в плен, им это трудно сделать, потому что сзади стоят заградительные отряды. Впереди – наши ребята, которые не знают, с какими намерениями идет к ним человек».

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