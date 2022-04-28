Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони і звичаї війни. Про це свідчить уривок з перехопленої СБУ розмови окупанта.
І хоча російські загарбники бояться вступати в бій з українськими захисниками, вони цілеспрямовано знищують мирне населення, яке не може дати відсіч.
«Підемо зараз укропов кришити. Віджали у них танк, в'еб * ли у нього півтонни тротилу, на*башілі його повний, нах бл * дь, болтами,гайками, * уйками... крім цього, бл * дь, обвішали його мінами, птурами ... зробили на нього дистанційне керування! Зараз на пульті його в село запустимо, посеред села як уеб * м! Там буде ба-бах», – із захопленням розповідає загарбник.
Таким чином він сподівається, що їх «винахід» зашкодить якомога більше будинків і постраждає мирне населення. Варто відзначити, такі перехоплення розмов після будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати кожного, хто здійснював звірства на нашій землі.
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Про це в коментарях канадському телеканалу СВС повідомив Мер Бучі Анатолій Федорук.
За його словами, ці списки окупантам, можливо, допомогли скласти місцеві зрадники.Вони повідомляли ворогові і адреси місцевих жителів, і їх імена.
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Крім того Politeka.net писала, що батьки ледь змогли впізнати сина, якого закатували окупанти.