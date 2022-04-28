Окупанти "мобілізують" в "армію ДНР" людей, які потім просто кидають під обстріли, як гарматне м'ясо.

Журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі розповів про те, що російські окупанти продовжують знищувати решту Донецьку інтелігенцію. Так, нещодавно він розповідав про те, як рашисти "мобілізували" всіх музикантів Донецької філармонії.

За словами Казанського, музикантів філармонії запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ. А на місці оголосили, що вони будуть негайно відправлені на фронт. Незабаром музикантів без будь-якої підготовки кинули під Маріуполь, де використовували фактично в якості приманки для виявлення вогневих точок захисників міста.

Тепер же Казанський повідомив про загибель двох людей, яких кинули на забій під Маріуполем.

"Тепер відправили на м'ясо чергового Донецького музиканта-тромбоніста Павла Махна, а також концертмейстера Донецького театру ім. Бровуна Сергія Рудова. Історія стандартна. Мобілізували, без підготовки кинули під обстріл до Маріуполя. Тепер лицемірно "сумують", - розповів журналіст.

Також він додав скріншоти, на яких можна побачити коментарі місцевих жителів, які просто в жаху від того, наскільки нелюдяно Росія надходить з жителями Донбасу, просто винищуючи їх без жодного сенсу.

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