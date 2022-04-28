В течение ночи россияне сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом рассказали в телеграм полка "Азов" и показали видео с места происшествия.
В частности оккупанты сбросили многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии.
Из-за обстрела часть помещения рухнула, в том числе операционная: "Так что теперь невозможно помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", – подчеркнули в "Азове".
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Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.
На кадрах видно, как откапывают заваленных погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Как сообщала Politeka, оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки".
Также Politeka писала, защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители.