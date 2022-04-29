Провокації російських спецслужб, які напередодні відбулися в невизнаній республіці, можуть бути спрямовані не тільки на залякування.

Агресор може створити в "ПМР" ще один плацдарм для агресії не тільки проти України, а й проти інших країн. Про це в ефірі телеканалу "Настоящее время" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Склад з боєприпасами на території так званої Придністровської Молдавської Республіки Росія може використовувати для контрабанди зброї. До того ж усіма процесами на території Придністров'я фактично керує ФСБ РФ.

За його словами, протягом багатьох років росія проводила в так званому Придністров'ї мобілізаційні навчання. На них місцеві "війська" відпрацьовували взаємодію з оперативною групою російських військ.

При цьому наголошується, що під час військових навчань на території Придністров'я війська країни-агресора відпрацьовували ведення як оборонних, так і контрнаступних боїв.

Провокації російських спецслужб, які напередодні відбулися в невизнаній республіці, можуть бути спрямовані не тільки на залякування місцевого населення і Молдови, а й на те, щоб змусити керівництво Придністров'я погодитися на розширення присутності російських військ.



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