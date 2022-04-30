У Донецькій області внаслідок обстрілу міста Добропілля окупантами поранено 7 людей, з яких 3 дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Про обстріл у Добропіллі Покровського району рятувальники отримали інформацію в суботу, 30 квітня о 08:47.

Внаслідок удару окупантів 7 осіб отримали травми, з них троє дітей 2015, 2015, та 2017 років народження.

Повідомляється, що чоловік 1973 року народження отримав черепно-мозкову травму. Наразі він госпіталізований до хірургічного відділення Добропільської лікарні інтенсивного лікування.

Решта травмованих проходять амбулаторне лікування.

Зазначимо, за офіційними даними, від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 282 мирні людини, поранено ще 881. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

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