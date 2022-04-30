Про це повідомили представники Маріупольської міської ради в Телеграм.
Як розповіла мешканка Маріупольського селища Старий Крим, раніше вона дізналася, що в її залишений будинок заселилися чужі люди. Причому, сталося це з дозволу так званої селищної ради, встановленої окупантами.
"Сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче віддавати собі звіт, що це відбувається в нашому рідному місті", - розповіла жінка.
При цьому в Маріупольській міській раді зазначають, що це далеко не єдиний подібний випадок. Останнім часом все частіше надходять свідчення про те, що окупанти заселяють в чужі квартири людей, яких до цього самі ж і залишили без будинків.
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Зафіксовані також випадки, коли законні власники житла поверталися за своїми речами, проте нові «мешканці» їх не віддавали.
"Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство і беззаконня", - підкреслили в міськраді Маріуполя.
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