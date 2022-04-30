Про це повідомили представники Маріупольської міської ради в Телеграм.

Як розповіла мешканка Маріупольського селища Старий Крим, раніше вона дізналася, що в її залишений будинок заселилися чужі люди. Причому, сталося це з дозволу так званої селищної ради, встановленої окупантами.

"Сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче віддавати собі звіт, що це відбувається в нашому рідному місті", - розповіла жінка.

При цьому в Маріупольській міській раді зазначають, що це далеко не єдиний подібний випадок. Останнім часом все частіше надходять свідчення про те, що окупанти заселяють в чужі квартири людей, яких до цього самі ж і залишили без будинків.

Зафіксовані також випадки, коли законні власники житла поверталися за своїми речами, проте нові «мешканці» їх не віддавали.

"Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство і беззаконня", - підкреслили в міськраді Маріуполя.

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