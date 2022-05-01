Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов спрогнозував наближення вирішальної фази війни. Про фактори які на це вказують він розповів в інтерв'ю Politeka Online.

"Зараз ситуація буде нагнітатися максимально з боку Россі. І ось чутки (поки не підтверджена інформація) про те, що приїхав особисто начальник Генерального штабу герасимов В район Ізюма, саме про це говорить. Він зараз буде тиснути лампасами, як кажуть військові, і штовхати війська вперед, для того, щоб хоч десь прорвати фронт, і хоча б розвинути наступ до дев'ятого травня. Тому що зрозуміло вже, що на межі областей вони до дев'ятого ніяк вже не встигають з такими темпами просування»,- зазначив експерт.

Також Жданов звернув увагу на заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про те, що Росія позбирала резерви і ввела війська на територію України.

"Ось тому, я, складаючи всі ці пазли в одну картину, припускаю, що присутність високого начальства, плюс повне введення резервів, який планувався, і може бути передоднем того, що настане кульмінація. Тобто, вони спробують піти в масований наступ", - заявив Олег Жданов.

Жданов додав, що, на його думку, прибуття начальника Генштабу рф Валерія герасимова на фронт було не наказом Путіна, а його особистим рішенням, оскільки це останній шанс врятувати кар'єру.

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