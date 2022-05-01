У Маріуполі почалася евакуація мирних жителів з території заводу "Азовсталь", надалі планується організувати вивезення людей і з інших районів міста.

Про це офіційно передавати представники міської ради. 1 травня в Маріуполі почалася евакуація мирних жителів, які довгий час ховалися від бомбардувань на території заводу «Азовсталь». Після тривалих переговорів організувати вивезення людей вдалося за підтримки ООН і Червоного Хреста: представники організацій брали участь в процесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з території заводу успішно вивели першу групу у складі близько 100 осіб, яка вже попрямувала на підконтрольну Україні територію.

"Завтра будемо зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу", - написав президент.

У свою чергу, Маріупольська міська рада оголосила про те, що евакуація з міста за затвердженими зеленими коридорами продовжиться вже завтра, 2 травня.

"З урахуванням безпеки Евакуація мирного населення Маріуполя, що знаходиться в інших районах міста, перенесена на понеділок (2 травня). Початок о 8: 00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - повідомляється в публікації.

Зазначимо, що Маріуполь практично з самого початку війни живе в умовах повної блокади, влаштованої російськими окупантами. Українські захисники, серед яких бійці полку "Азов«, продовжують тримати позиції на заводі»Азовсталь". У той же час в притулок під заводом ховалися близько тисячі цивільних, яким було нікуди йти. Повідомлялося також про велику кількість поранених військових, яким була потрібна евакуація.

Весь цей час маріупольці були змушені виїжджати з міста виключно на свій страх і ризик або потрапляли на окуповану росіянами територію.

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