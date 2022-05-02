Російські атаки на українські оборонні позиції, що існують уздовж лінії фронту на Донбасі ще до 24 лютого, як і раніше не приносять істотного прогресу.

Атаки окупантів на Мар'їнку, Зелене Поле, Времьевку не увінчалися успіхом, тільки черговими втратами в лавах армії рф. Однак окупанти досягли деякого успіху, просуваючись на південний захід у напрямку міста Лиман у Донецькій області. Про це у звіті повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того російські війська зробили безуспішну атаку на Озерне. Також загарбники намагалися просунутися в напрямку Курахового через Оленівку і Новомихайлівку.

Неодноразові невдачі армії рф у захопленні таких сіл, як Золоте і Вільне, дозволили припустити американським експертам, що оборонні позиції України перед вторгненням занадто сильні для штурму російськими військами.

За інформацією аналітиків, рф продовжували концентрувати зусилля на завершенні захоплення Рубіжного та Попасної наземними атаками за підтримки артилерії. Там же окупанти намагаються блокувати українські позиції, щоб не допустити маневру захисників країни.

Тим часом в південних регіонах, війська рашистів продовжували перегрупування і розвідку і не робили наступальних дій.

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