Окупанти спочатку привозять "гуманітарку", а потім на цих же вантажівках вивозять тіла загиблих в крематорії.

Російські окупанти приховують сліди своїх страшних злочинів, знищуючи тіла загиблих жителів Маріуполя в перевізних крематоріях. Більш того, тіла по всьому місту збирають і вантажать в машини, на яких привозять свою "гуманітарні подачки". Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тобто, ті ж вантажівки, які завозять "гуманітарні подачки" в Маріуполь на зворотному шляху завантажуються тілами загиблих. У разі великої скупки в одній будівлі вантажівку підганяють прямо до будинку. У разі відсутності великого скупчення-навантаження страшним вантажем відбувається в продуктових складах біля Метро, де і проходить упаковка тіл загиблих", - розповів Андрющенко.

За його словами, є попередня інформація про те, що такі набиті тілами вантажівки їздять в окупований Харцизьк, де стоїть мобільний крематорій. "Але ми продовжуємо уточнювати цю інформацію", - уточнив радник мера.

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