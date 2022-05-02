Мариупольцы, которые сейчас находятся в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем россии и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт.

Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Более того, для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео.

"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – российский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и волонтеры от ФСБ", - рассказал Андрющенко.

Андрющенко также добавил, что когда людей вывозят на фильтрацию, вражеские войска удаляют весь контент из гаджетов, который может показать правду российским гражданам. В связи с этим он призвал каждого как можно шире освещать то, что на самом деле происходит в уничтоженном рашистами Мариуполе.

"Поэтому мы продолжим говорить правду о Мариуполе. И просим всех приобщаться к потоку правды. Информация – это оружие. Помните об этом", – добавил Андрющенко.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Как сообщала Politeka, оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки".

Также Politeka писала, защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители.