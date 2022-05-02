Мариупольцы, которые сейчас находятся в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем россии и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт.
Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
Более того, для удержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео.
"Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении – российский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и волонтеры от ФСБ", - рассказал Андрющенко.
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Андрющенко также добавил, что когда людей вывозят на фильтрацию, вражеские войска удаляют весь контент из гаджетов, который может показать правду российским гражданам. В связи с этим он призвал каждого как можно шире освещать то, что на самом деле происходит в уничтоженном рашистами Мариуполе.
"Поэтому мы продолжим говорить правду о Мариуполе. И просим всех приобщаться к потоку правды. Информация – это оружие. Помните об этом", – добавил Андрющенко.
Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Как сообщала Politeka, оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки".
Также Politeka писала, защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители.