Российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения успеха в войне с Украиной.

В рф активизируется кампания по набору «добровольцев» на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военное руководство рФ установило четкие нормы набора: для дальневосточного и сибирского федерального округа это 200 «добровольцев» еженедельно. При этом, в Москве набор вообще не производится.

Для мотивирования к прохождению службы с «добровольцами» проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о коллективном Западе и несуществующей Украине. Также обещается повышенное материальное обеспечение и льготы.

Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и этого все равно оказалось недостаточным для достижения успеха в войне с Украиной.

Напомним, оккупанты продвинулись на юго-западе Донбасса.

Как Politeka сообщала, оккупанты подсунули своего шпиона в Генштаб ВСУ.

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