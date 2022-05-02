Оккупанты сначала привозят "гуманитарку", а затем на этих же грузовиках вывозят тела погибших в крематории.

Российские оккупанты скрывают следы своих страшных преступлений, уничтожая тела погибших жителей Мариуполя в перевозных крематориях. Более того, тела по всему городу собирают и грузят в машины, на которых привозят свою "гуманитарные подачки". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"То есть, те же грузовики, которые завозят "гуманитарные подачки" в Мариуполь на обратном пути загружаются телами погибших. В случае большой скупки в одном здании грузовик подгоняют прямо к дому. В случае отсутствия большого скопления – погрузка страшным грузом происходит в продуктовых складах возле Метро, где и проходит упаковка тел погибших", - рассказал Андрющенко.

По его словам, есть предварительная информация о том, что такие набитые телами грузовики ездят в оккупированный Харцызск, где стоит мобильный крематорий. "Но мы продолжаем уточнять эту информацию", - уточнил советник мэра.

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