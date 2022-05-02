Кирило Буданов розповів про шанси президента росії залишитися в живих.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов оцінив ймовірність такого варіанту, що війна закінчиться, а президент Росії Володимир Путін залишиться живий. Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

За словами Буданова, Путіну хочуть залишити шлях для відступу, але такий варіант малоймовірний.

"Залишити йому шлях для відступу - це одна зі стратегій, однак це майже нереально. Він військовий злочинець для всього світу. Це його кінець, він сам себе загнав у глухий кут", - заявив Керівник ГУР.

Зазначимо, останній прокурор Нюрнберга Бен Ференц вважає, що Путін може відповісти за свої злочини.

"Звичайно, [Путін] може бути притягнутий до відповідальності», – заявив раніше Бен Ференц.

Він закликав домагатися справедливості, навіть якщо злочинці виглядають недосяжними на перший погляд.

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