Помітна тенденція, коли ЗС рф на сході України заходять в населений пункт, оголошують про це, а потім – повертають свої війська назад.

Російська армія досягла мінімального прогресу на Донбасі і показує дуже нерівномірну роботу в наземних операціях. Все через те, що у армії рф є три великі проблеми. Про це на брифінгу заявив високопоставлений чиновник американського оборонного відомства Пентагона.

Помітна тенденція, коли ЗС рф на сході України заходять в населений пункт, оголошують про це, а потім – повертають свої війська назад.

Окупанти "все ще, незважаючи на всі уроки, які вони намагаються засвоїти", страждають від поганого командування і контролю, деморалізації і проблемної логістики, а також низького морального духу. Тому окупанти не домоглися істотного успіху в Україні.

Також американський військовий прокоментував роботу російських військ у наземних операціях. На нього російські солдати не справили позитивного враження.

"Їх робота на землі дуже дуже обережна і повільна. А в деяких випадках, відверто кажучи, найкращим словом для її опису було б анемічна", - зазначив він.

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