Российская армия достигла минимального прогресса на Донбассе и показывает очень неравномерную работу в наземных операциях. Все из-за того, что у армии рф есть три большие проблемы. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный чиновник американского оборонительного ведомства Пентагон.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Заметна тенденция, когда ВС рф на востоке Украины заходят в населенный пункт, объявляют об этом, а затем – возвращают свои войска обратно.

Оккупанты "все еще, несмотря на все уроки, которые они пытаются усвоить", страдают от плохого командования и контроля, деморализации и проблемной логистики, а также низкого морального духа. Потому оккупанты не добились существенного успеха в Украине.

Также американский военный прокомментировал работу российских войск в наземных операциях. На него российские солдаты не справили положительного впечатления.

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оккупанты, российские солдаты, российские войска

"Их работа на земле очень очень осторожная и медлительная. А в некоторых случаях, откровенно говоря, лучшим словом для ее описания было бы анемичная", – отметил он.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу сибирского спецназа, фото.

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