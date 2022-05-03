Заметна тенденция, когда ВС рф на востоке Украины заходят в населенный пункт, объявляют об этом, а затем – возвращают свои войска обратно.

Российская армия достигла минимального прогресса на Донбассе и показывает очень неравномерную работу в наземных операциях. Все из-за того, что у армии рф есть три большие проблемы. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный чиновник американского оборонительного ведомства Пентагон.

Заметна тенденция, когда ВС рф на востоке Украины заходят в населенный пункт, объявляют об этом, а затем – возвращают свои войска обратно.

Оккупанты "все еще, несмотря на все уроки, которые они пытаются усвоить", страдают от плохого командования и контроля, деморализации и проблемной логистики, а также низкого морального духа. Потому оккупанты не добились существенного успеха в Украине.

Также американский военный прокомментировал работу российских войск в наземных операциях. На него российские солдаты не справили положительного впечатления.

"Их работа на земле очень очень осторожная и медлительная. А в некоторых случаях, откровенно говоря, лучшим словом для ее описания было бы анемичная", – отметил он.

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