У захопленому російським окупантами Мелітополі близько восьмої ранку прогримів вибух. Як розповіли місцеві жителі, на парковці супермаркету "Сільпо" вибухнув замінований скутер. Це сталося в самому центрі окупованого міста по проспекту Богдана Хмельницького. Про це повідомляє місцеве видання РИА Мелітополь.
Очевидці повідомили, що було чутно три гучних хлопки. Від вибуху в супермаркеті вилетіли вікна і частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих в даний час немає. Також місцеві жителі відзначають, що на місце події швидко приїхало багато російських військових і техніки.
Раніше ми писали, що на Київщині Літня жінка, яка жила на краю села, ходила до окупантів і рахувала техніку, а потім передала інформацію нашим захисникам з ЗСУ. Жінка дивилася на позиції російських окупантів, вважала їх техніку і через сина по телефону передавала інформацію українським захисникам. За різними оцінками, за допомогою даних бабусі, ЗСУ вдалося знищити від 50 до 100 одиниць ворожої техніки.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
Чорнобаївка-18: ЗСУ знову накрили окупантів, "у результаті удару був знищений..."
Не тільки офіцери: мобілізацію готуються продовжити, кого можуть призвати після 24 травня
Посилив війська: з’ясувалось, куди ворог перекинув техніку з-під Маріуполя і де ще буде наступ
Попри наполягання рф: в розвідці повідомили, хто відмовив Путіну воювати в Україні
Нагадаємо, Червона ряса із золотою обробкою: Добкін тепер служить в церкві, з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, Легендарний воїн загинув під Харковом: "Андрій жив Україною...".
Також Politeka писала, що Ще одне захоплення на півдні: ЗСУ ліквідували більше сотні окупантів після атаки на спостережний пост.