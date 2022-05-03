У захопленому російським окупантами Мелітополі близько восьмої ранку прогримів вибух. Як розповіли місцеві жителі, на парковці супермаркету "Сільпо" вибухнув замінований скутер. Це сталося в самому центрі окупованого міста по проспекту Богдана Хмельницького. Про це повідомляє місцеве видання РИА Мелітополь.

Очевидці повідомили, що було чутно три гучних хлопки. Від вибуху в супермаркеті вилетіли вікна і частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих в даний час немає. Також місцеві жителі відзначають, що на місце події швидко приїхало багато російських військових і техніки.

Раніше ми писали, що на Київщині Літня жінка, яка жила на краю села, ходила до окупантів і рахувала техніку, а потім передала інформацію нашим захисникам з ЗСУ. Жінка дивилася на позиції російських окупантів, вважала їх техніку і через сина по телефону передавала інформацію українським захисникам. За різними оцінками, за допомогою даних бабусі, ЗСУ вдалося знищити від 50 до 100 одиниць ворожої техніки.

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